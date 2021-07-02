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Güney'de Mayıs'ta işsiz sayısı 45 bine ulaştı

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Güney'de Mayıs'ta işsiz sayısı 45 bine ulaştı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2021 yılının mayıs ayında Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranında büyük artış yaşandığı kaydedildi.
İşsizlik oranının mayıs ayında yüzde 9,9’a yükseldiğini, bunun ise yüzde 9.1’i erkek, yüzde 10.7’si ise kadın olmak üzere toplam 45 bin kişiye denk geldiğini yazan Politis gazetesi, işsizlik oranının geçtiğimiz nisan ayında yüzde 9.2 (42 bin kişi), 2020 yılının mayıs ayında ise yüzde 7.8 (35 bin kişi) olduğunu anımsattı.
Gazete, gençler arasındaki işsizlik oranının 2021 yılının Mart ayında yüzde 18,5 (7 bin kişi) olduğunu da ekledi.
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