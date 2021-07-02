Kalkınma Bankası'nda pozitif vaka nedeniyle tüm faaliyetler durduruldu

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Asbaşkanı Mehmet Aktunç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Banka’nın tüm faaliyetlerinin çarşamba gününe kadar durdurulduğu bildirildi.
KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaligi, yaptığı yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu Asbaşkanı Mehmet Aktunç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Babaligi, çalışanların ve yatırımcıların sağlığını tehlikeye atmamak adına Bankanın tüm faaliyetlerini 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Babaligi açıklamasında, “Bankamız 8 Temmuz 2021 Perşembe günü, gerekli hijyen ve tedbirler alınarak yeniden yatırımcılarımızın hizmetine açılacaktır. Covid-19 virüsünün etkisinin sürdürdüğü bu süreçte, tüm halkımızın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını, sağlıklı ve güvende kalmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.