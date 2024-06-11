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Güney'de Mart ayı turizm geliri rekor kırdı

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Güney'de Mart ayı turizm geliri rekor kırdı
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Güney Kıbrıs’ta Mart ayı turizm gelirinde son 23 yılın rekorunun kırıldığı bildirildi.
Politis gazetesi, Mart ayındaki turizm gelirinde geçen yıla kıyasla bu yıl, yüzde 15,5’lik artış kaydedildiğini ve bu oranın 113 milyon euroya tekabül ettiğini yazdı.
Haberde, bu yılın Ocak-Mart ayları arasındaki turizm geliri de 223,3 milyon euro olarak açıkladı.
 
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