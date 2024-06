Şıklık ve fonksiyonelliği buluşturan YARGICI Mağazası artık Lefkoşa’da!

Giyimden aksesuara, dekorasyondan ayakkabı ve çantaya kadar geniş koleksiyonlarıyla ilham verici ayrıntılarla donatılmış bir yaşam biçimi sunan YARGICI, Kıbrıs Lefkoşa’da mağazasını açıyor. YARGICI Lefkoşa mağazasında Yargıcı ana koleksiyonuna ilave olarak seçkin ayakkabı ve çanta ürünlerini barındıran Yargıcı Essentials Koleksiyonu ve dünyanın dört bir yanından özenle seçilen eşsiz ev ürünleri koleksiyonu Homeworks ile Yargıcı hayranlarının hizmetinde

Her sezon, hazır giyimden aksesuara, ayakkabı çantada dekorasyona kadar geniş koleksiyonlarıyla bir yaşam biçimi sunan YARGICI, şık, özgün ve fonksiyonel tasarımlarıyla Kıbrıs Lefkoşa’da ilk mağazasını açarak, müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.Mobilya sektöründe yarattığı önemli değerlerin ardından şimdi yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ikinci yatırımı Yargıcı oldu. Yargıcı markasının zamansızlık ve kaliteyi merkezine koyan felsefesinden etkilendiğini söyleyen Amber Ciddi bu değeri Kıbrıs’taki tüketicilerle buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.YARGICI mağazası, özenle seçilmiş geniş ürün yelpazesi ile müşterilere sıra dışı bir alışveriş atmosferi sunarken; kaliteli işçilik ve zamansız tasarımları ile göz alıcı bir şıklığın kapılarını aralıyor. Bu mağaza, rahatlığı ve sadeliği ön plana çıkararak hayatın her alanında kullanılabilecek tasarımları sayesinde her zaman beğenilen mağaza dekorasyonuyla bölgenin en dikkat çeken mağazalarından biri olacak.Kıbrıs Lefkoşa’da kapılarını açan YARGICI mağazası, konfeksiyondan ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. YARGICI Homeworks koleksiyonu ile müşterilere farklı doku ve renkleriyle her evde farklı ambiyanslar yaratma olanağı sunuyor.Kültürel dokulardan ilham alınarak hazırlanan YARGICI İlkbahar/Yaz 2024 Koleksiyonu’nu keşfetmek ve uzman satış danışmanlarından hizmet almak için, hafta içi 10:00-19:30, cumartesi günleri ise 10:00-20:00 saatleri arasında Dereboyu-Kermiya yolundaki mağazamızda sizleri bekliyoruz.