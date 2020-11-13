Güney'de hem vaka sayısı, hem ölümler artışta

Güney Kıbrıs’ta bugün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken 3 bin 88 test neticesinde 207 yeni koronavirüs vakası belirlendi.
Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sağlık sorunları bulunan 80 yaşındaki bir erkek olduğu ifade edildi.
Açıklanan son verilerle birlikte toplam can kaybı 38’e, vaka sayısı ise 6 bin 853’e yükseldi.
Tespit edilen yeni vakaların yarısından fazlasının Limasol'da tespit edildiği bildirildi.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 881 örnekten 73 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.616 örnekten 100 vaka belirlendi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 179 numuneden 10 vaka tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 43 örnekten 21 vaka belirlendi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 83 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme sırasında alınan 160 numuneden 1 vaka belirlendi.