Güney'de hem vaka sayısı, hem ölümler artışta

Güney Kıbrıs’ta bugün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken 3 bin 88 test neticesinde 207 yeni koronavirüs vakası belirlendi.

Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sağlık sorunları bulunan 80 yaşındaki bir erkek olduğu ifade edildi.

Açıklanan son verilerle birlikte toplam can kaybı 38’e, vaka sayısı ise 6 bin 853’e yükseldi.

Tespit edilen yeni vakaların yarısından fazlasının Limasol'da tespit edildiği bildirildi.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı: