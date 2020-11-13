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Salah koronavirüse yakalandı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

Salah koronavirüse yakalandı
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi. 
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
 
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