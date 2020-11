Güney'de halk ne hükümetten ne muhalefetten memnun

Güney Kıbrıs'taki “Sigma” kanalı adına 16-23 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete katılan her 2 kişiden 1’inin, hükümetin iç meseleleri ele almasından memnun olmadığı, her 3 kişiden 2’sinin de muhalefetten hoşnutsuz olduğu belirtti

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette vatandaşların ne hükümetten, ne de muhalefetten memnun olduğu ortaya çıktı.

Fileleftheros gazetesi, , “LS Prime Market Research &Consulting Ltd” tarafından “Sigma” kanalı adına 16-23 Ekim tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete, ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’taki durumların yanlış yöne gittiği görüşünde olduğunu yazdı.

Ankete katılan her 2 kişiden 1’inin, hükümetin iç meseleleri ele almasından memnun olmadığını yazan gazete, her 3 kişiden 2’sinin de muhalefetten hoşnutsuz olduğunu belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki gidişatı yüzde 68’i ‘yanlış’; yüzde 17’si ‘ne yanlış ne doğru’; yüzde 14’ü ‘doğru’ bulurken, yüzde 1’i ‘bilmiyorum/yanıt yok’ yanıtını verdi.

Partilerin oy oranı ise şu şekilde çıktı:

“DİSİ yüzde 16.8; AKEL yüzde 14.4; DİKO yüzde 7.3; EDEK yüzde 3.4; ELAM yüzde 3.6; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.3; Dayanışma Hareketi yüzde 1.0; DİPA yüzde 1.4.”

Oy kullanmayacağım diyenlerin oranı yüzde 23.5, kararsızların yüzde 11.9, boş oy veya geçersiz yüzde 0.9 ve yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 8.6 oldu.

PANDEMİ

Pandemi konusundaki soruların da yer aldığı ankette, vatandaşların yüzde 47’sinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından pandemi konusunda yapılan icraatları “iyi” olarak nitelendirdiğini yazan gazete, yüzde 25’in ise bunu “çok iyi” şeklinde değerlendirdiğini belirtti.

Gazete, ankete katılan her 2 kişiden 1’nin de vatandaşların pandemi tedbirlerine uyma disiplininden memnun olduğunu dile getirdiğini yazdı.

KIBRIS SORUNU

Habere göre, ankete katılanların yüzde 69’u hükümetin ve yüzde 75’i ise partilerin Kıbrıs sorununa aranan çözüm konusunda belirsiz bir pozisyona sahip olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 66’sı ise Maraş konusunun ele alınması şeklinden hoşnut olmadığını dile getirdi.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Öte yandan Haravgi gazetesine göre, Yolsuzluğa Son ve Aktif Vatandaşlar Hareketi adına açıklamalarda bulunan Erik Sukiuroglu’nun, yatırım karşılığında verilen “altın pasaportlara” ilişkin yolsuzluklar konusunda hükümetin sorumluluğunu üstlenmesi ve istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Sukıuroglu açıklamasında, hükümete güvenmediklerini ve “taahhütte bulunuyorum” sözlerinden yorulduklarını belirtti.

“Cyprus Integrity Forum” isimli sivil toplum örgüt adına konuşan Marios Skandalis, “ülkenin güvenirliliğine mezar taşı konmak istenmiyorsa, başka bir yolsuzluk olanağına yer olmadığını” söyledi.