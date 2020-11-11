Lefkoşa'da sağanak yağmur etkili oldu

Lefkoşa'da saat 12.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmu her tarafı göle çevirdi.

Özellikle Girne Caddesi bölgesinde yağan sağanak yağmur nedeniyle yollar adeta suya boğuldu.

Sanayi bölgesinde bazı iş yerlerini de su bastığı bildirildi.