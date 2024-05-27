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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’a gidiyor
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı’na katılmak, temaslarda bulunmak ve KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere yarın Azerbaycan’a gidiyor.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 30 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakü'de düzenlenecek KKTC Yükseköğretim Tanıtım Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.
Bakü'deki temaslarını tamamladıktan sonra, 1 Haziran'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu'na, Bakanlık bürokratları eşlik edecek.
 
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