Güney'de eğitimcilerin yüzde 80’i çift doz aşılı

Güney Kıbrıs’ta ana okul ve ilkokullar bugün açılırken, eğitimcilerin yüzde 80’inin iki doz aşısını olduğu, okullarda maske zorunluluğunun bulunmamasının ise endişe yarattığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta ana okul ve ilkokulların bugün ders başı yaptıklarını, eğitimcilerin aşılama oranlarının memnun edici bir düzeyde olmasına karşın öğrencilere maske şartı getirilmemesinin bazı çevrelerde endişe yarattığını yazdılar.

Gazete, ana okul ve ilkokullardaki öğretmenlerin yüzde 79’unun iki doz aşısını, yüzde 81,5’inin ise en az bir doz aşıyı olduklarını belirtirken dershane ve özel okullardaki öğretmenlerdeki aşılanma oranının ise 81,7’ye dayandığını vurguladı.

Gazete, geçtiğimiz pazartesi günü eğitime başlayan ortaokul ve liselerin ise ilk eğitim haftasını büyük bir sorunla karşılaşmadan tamamladıklarını vurguladı.