Asker sevenlerini üzdü

Girne bölgesi yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetti.
Çatalköy sevilen siması Mehmet İsmet Asker, bugün hayatını kaybetti.
Asker'in yarın öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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