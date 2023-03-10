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Güney'de Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor

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Güney'de Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor
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Güney Kıbrıs’ta 3-9 Mart arasında yapılan 59 bin 293 Covid-19 testi neticesinde 1701 yeni vaka belirlenirken aralarında 49 yaşındaki bir erkeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklaması çerçevesinde toplam ölü sayısının bin 335’e, vaka sayısının ise 652 bin 386’ya yükseldiğini duyurdu.
Hastanede tedavi gören 44 kişiden 9’nun durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, toplam testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.87 olarak kaydedildi.
 
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