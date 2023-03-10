İkisi çocuk, 4 kişi yaralandı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:15 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyreden 69 yaşındaki Hüseyin HACI yönetimindeki NY 814 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Havva HACI, 11 yaşındaki Hüseyin Yılmaz HACI ve 9 yaşındaki Ayse HACI kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.