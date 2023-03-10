banner913
banner932
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
22 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
28 0
 
18 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
9 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
16 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
8 0
banner915

İkisi çocuk, 4 kişi yaralandı

banner476

banner825
İkisi çocuk, 4 kişi yaralandı
banner931
Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:15 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyreden 69 yaşındaki Hüseyin HACI yönetimindeki NY 814 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu  yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Havva HACI, 11 yaşındaki Hüseyin Yılmaz HACI ve 9 yaşındaki Ayse HACI kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.