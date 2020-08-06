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Güney'de bugün de 13 yeni vaka

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Güney'de bugün de 13 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 3 bin 486 testle 13 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 1208’e yükseldi.
Bugün tespit edilen 13 vakanın 4'ü yurtdışından gelen kişiler oldukları ve asemptomatik oldukları belirtilirken, 3 vakanın ise temaslı takibi sonucunda ortaya çıktığı kaydedildi.
4 vakanın kendi girişimleiryle yapılan testlerde ortaya çıktığı diğer iki kişinin ise devlet hastanelerine yaptıkları başvurular neticesinde yapılan testlerle ortaya çıktığı kaydeildi.
Öte yandan 4 koronavirüs hastasının Mağusa Genel Hastanesi'ndetedavilerinin sürdüğü kaydedildi. 

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