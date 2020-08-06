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Kuzey'de bir yeni vaka 9 taburcu

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Kuzey'de bir yeni vaka 9 taburcu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1 Covid 19 vakasına rastlandığını ve tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

Pilli, pozitif vakanın hava yoluyla ülkeye geldiğini ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

6 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

"Bugün ypılan test sayısı 993.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 9.
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 77 bin 968.
Toplam vaka sayısı 163.
İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 135.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 24.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta yok"

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