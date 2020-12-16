Güney'de bir can kaybı, 401 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüsten bir yeni can kaybı meydana geldi, 401 yeni vaka açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan toplam 12 bin 358 tetestin 401'i pozitif çıktı.

Pozitif vakalardan 1'i ELDİK (Yunan Alayı) kampında saptandı. Toplam vaka sayısı 16 bin 190'ı buldu. 81 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ban kayıpları 85'e ulaştı.

Bugün itibarıyla hastanede tedavi görmekte olan kişi sayısı 125. Bunlardan durumu ciddi olanların sayısı 26'ya, entübe hasta sayısı 12'ye yükseldi.