Trabzonspor kupada havlu attı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu 6-5 kaybetti ve kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışlarında mağlup olurken kupaya veda etti. Adana Demirspor ise adını bir üst tura yazdırdı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmazken, penaltı atışlarında Trabzonspor’a 4-3 üstünlük kurarak turu atlayan taraf konuk ekip oldu.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının 47. dakikasında Adana Demirspor 47. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Mücadelenin 55. dakikasında Trabzonspor Vitor Hugo ile beraberliği sağladı. 79. dakikada Mehmet Akyüz Adana Demirspor'u tekrar öne geçirdi. Maçın 90+3. dakikasında Baker ortasında Vitor Hugo beraberliği sağlayan golü attı. Trabzonspor 90+5. dakikada penaltı kazandı penaltı atışını Baker gole çeviremedi ve maç uzatmalara gitti. Adana Demirspor'da 90+8. dakikada Rassoul iki sarı karttan kırmızı kart gördü.

Uzatmalarda her iki takımda bulduğu net fırsatları değerlendiremedi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.