Güney'de 7 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 3039 test sonucunda 7 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1565’e ulaştı.

Tespit edilen yeni vakaların üç tanesinin pozitif vakalarının temaslılarının takibi sonucunda saptandığı bildirilirken, diğer üç vakanın ise özel girişimler sonucunda yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi. Bir vakanın ise hastanelerin Mikrobiyoloji tarafından yapılan testlerde belirlendiği belirtildi.

Öte yandan Biri Mağusa Genel Hastanesi diğeri ise Lefkoşa Genel Hasatanesi olmak üzere iki kişi yoğun bakımda tedavi görmekte.