Dikkatsiz sürücü markete girdi

Girne'de akşam üzeri dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada araç cadde üzerindeki markete daldı. Kaza sonucunda market dağınırıken, yaralanan olmaması hayret ettirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında Girne'de Ecevit Cadddesi üzeinde 42 yaşındaki kadın Medine TELKAS yönetimindeki MJ 975 plakalı araç ile dikkatsizce güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bimar isimli marketin kapısına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, markette önemli bir maddi hasar meydana geldi.