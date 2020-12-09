Güney'de 363 yeni vaka ve 2 ölüm

Toplam vaka sayısı ise 13 bin 649'ya ulaştı.
Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 70'e ulaşırken, hastanelerde 116 COVID-19 hastası tedavi ediliyor, bunların 23'ü ciddi durumda olduğu bildirildi.
- Güneyde tespit edilen 363 covid 19 vakasının dağılımı ise şöyle:
- Zaten doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 707 numuneden 89 vaka.
- 401 vakadan 6'sı yolcu ve ülkelerine geri gönderilen kontrol kapsamında kabul edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.428 örnekten 133 vaka.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 311 numuneden 12 vaka.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı kapsamında alınan 254 numuneden 3 vaka ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü.
- Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 52 örnekten 9 vaka.
- Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 112 numuneden 111 vaka.