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Güney'de 363 yeni vaka ve 2 ölüm

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Güney'de 363 yeni vaka ve 2 ölüm
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybederken, 363 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Toplam vaka sayısı ise 13 bin 649'ya ulaştı.
Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 70'e ulaşırken, hastanelerde 116 COVID-19 hastası tedavi ediliyor, bunların 23'ü ciddi durumda olduğu bildirildi.
  • Güneyde tespit edilen 363 covid 19 vakasının dağılımı ise şöyle:
  • Zaten doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 707 numuneden 89 vaka.
  • 401 vakadan 6'sı yolcu ve ülkelerine geri gönderilen kontrol kapsamında kabul edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.428 örnekten 133 vaka.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 311 numuneden 12 vaka.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı kapsamında alınan 254 numuneden 3 vaka ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü.
  • Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 52 örnekten 9 vaka.
  • Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 112 numuneden 111 vaka.
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