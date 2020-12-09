Güney'de 363 yeni vaka ve 2 ölüm

Güneyde tespit edilen 363 covid 19 vakasının dağılımı ise şöyle:

Zaten doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 707 numuneden 89 vaka.

401 vakadan 6'sı yolcu ve ülkelerine geri gönderilen kontrol kapsamında kabul edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.428 örnekten 133 vaka.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 311 numuneden 12 vaka.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı kapsamında alınan 254 numuneden 3 vaka ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü.

Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 52 örnekten 9 vaka.

Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemiyle tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 112 numuneden 111 vaka.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybederken, 363 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.Toplam vaka sayısı ise 13 bin 649'ya ulaştı.Güney Kıbrıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 70'e ulaşırken, hastanelerde 116 COVID-19 hastası tedavi ediliyor, bunların 23'ü ciddi durumda olduğu bildirildi.