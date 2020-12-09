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Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi

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Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz İstanbul Başakşehir ile Paris Saint Germain arasındaki mücadele, 4. hakemin yaptığı ırkçılığın ardından iki takım futbolcularının sahayı terk etmesiyle düne ertelenmişti. 
Maç dün kaldığı yerden devam etti. 
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına 5-1 mağlup oldu ve böylece grubu son sırada bitirerek Avrupa kupalarına veda etti.
Maçta Brezilyalı yıldız Neymar hat-trick yaparken, Mbappe attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. 
Başakşehir'in golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. 
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
 
 
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