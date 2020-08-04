Güney'de 25 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 988 test sonucunda 25 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği haber verildi

Toplam vaka sayısının 1180'e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 13 vakanın hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının takibi sonucu tespit edildiğini belirtti.

Yolculara ve ülkeye geri dönüş yapan kişilere yapılan testler sonucunda 2 vaka, şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucunda ise 2 vaka tespit edilirken, Larnaka'da 3, Lefkoşa Rum kesiminde 3, "Mağusa" kazasında 1, Baf'ta ise 1 vaka tespit edildiği öğrenildi.