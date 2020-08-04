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Dört yolcu ve biri temaslı da pozitif vaka

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Dört yolcu ve biri temaslı da pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün son 24 saatte toplam 1238 test yapıldığını bunların arasında da 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Açıklamada, bugünkü Covid-19 genel durumu şöyle verildi;

“Bugün yapılan test sayısı: 1238;
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 5;
iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı-yok;
Bugün kaybedilen vaka sayısı-yok;
Yapılan toplam test sayısı- 75 Bin 755;
Toplam vaka sayısı- 158;
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı-121;
Tedavisi devam eden vaka sayısı- 33;
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4;
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- yok.”

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