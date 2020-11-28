Güney'de 248 pozitif vaka daha

Bugünkü pozitif vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 10 bin 231'e yükselirken, 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.,
Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle.
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 546 numuneden 65 vaka tespit edildi.
- Özel inisiyatifle alınan 1.950 numuneden 59'u tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 312 numuneden 18 vaka belirlendi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 207 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol Bölgesinden alınan 1.289 numuneden 4 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 775 numuneden 11 vaka tespit edildi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 623 numuneden 11 vaka tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 126 örnekten 3 vaka belirlendi.
- Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 95 numuneden 5 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 494 numuneden 1 vaka tespit edildi.