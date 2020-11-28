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Güney'de 248 pozitif vaka daha

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Güney'de 248 pozitif vaka daha
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan tesler sonucunda 248 yeni vaka daha tespit edilirken, hızlı testler sonucu 104 pozitif vakanın da doğrulanmak için PCR testine gönderildiği bildirildi.
Bugünkü pozitif vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 10 bin 231'e yükselirken, 106 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.,
Bugün tespit edilen vakaların dağılımı şöyle.
  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 546 numuneden 65 vaka tespit edildi.
  • Özel inisiyatifle alınan 1.950 numuneden 59'u tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 312 numuneden 18 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 207 örnekten 2 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol Bölgesinden alınan 1.289 numuneden 4 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 775 numuneden 11 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 623 numuneden 11 vaka tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 126 örnekten 3 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 95 numuneden 5 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 494 numuneden 1 vaka tespit edildi.
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