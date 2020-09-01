Güney'de 2 yeni vaka ve bir ölüm

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele sürerken aylardan sonra koronavirüs kaynaklı bir ölüm daha yaşandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 2646 test sonucunda 2 yeni vaska daha saptandı.

Bu vakaların ikisinin de toplum içinde olan kişiler olduğu belirtildi. İki yeni vakayla birlikte pozitif vaka sayısı toplamda 1490'a ulaştı.

Öte yandan bir süreden beridir Mağusa genel Hastanesi'nde tedavi gören ve çok ciddi sağlık problemleri bulunan 77 yaşındaki bir erkek şahsın bugün yeni tip koronavirüs sebbeiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsten ölen sayısı 28'e ulaşmış oldu.