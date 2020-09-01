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Gutteres'ten Anastasiadis'e mektup

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Gutteres'ten Anastasiadis'e mektup

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e 27 Ağustos tarihli bir mektup gönderdiği belirtildi. 

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum liderin kendisine gönderdiği mektuplara ve bunun akabindeki 25 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine cevaben  Anastasiadis’e bir mektup gönderdiğini ifade etti. 

Sentonas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine ilettiği  “Maraş” konusundaki endişelerini göz önünde bulundurduğunu ifade eden Guterres'in BM’nin 10 ve 13 Temmuz tarihli raporlarına atıfta bulunarak, gelişmeleri yakından izlediği teyidinde de bulunduğunu kaydetti.

Habere göre, Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim 2019’daki açıklamasında, daha önceki Güvenlik Konseyi kararlarında kaydedildiği gibi, bir yandan Maraş’ın statüsünün önemini teyit ederken, diğer yandan da Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmayan Maraş ile ilgili hiçbir faaliyetin yapılmaması gerektiğine vurgu yaptığını anımsattı.

Gutteres ayrıca BM’nin durumu yakından takip ettiğini teyit ederken, arış ve güvenlik koşullarında, birleşik bir ada vizyonunun sağlanması amacıyla, müzakere sürecinin yeniden başlaması için taraflara yardım etme taahhüdüne de bağlı olduğunu dile getirdi. 

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