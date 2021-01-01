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Güney'de 2 ölüm ve 168 pozitif vaka

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Güney'de 2 ölüm ve 168 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 168 yeni Covid 19 vakası belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, vaka sayısı 22 bin 818’e, toplam ölüm sayısı 127’ye yükseldi. Bugün ölen kişilerden biri 71, diğeri 80 yaşında. 
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