Güney'de 2 ölüm ve 168 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 168 yeni Covid 19 vakası belirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, vaka sayısı 22 bin 818’e, toplam ölüm sayısı 127’ye yükseldi. Bugün ölen kişilerden biri 71, diğeri 80 yaşında.