Galatasaray’da Omar şoku

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman dokturlar tarafından takip edildiği belirtildi.

OmarElabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılırken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'nın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedildi.

OMAR'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu OmarElabdellaoui’nin sağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu.

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu OmarElabdellaoui'nin durumunun düne göre iyi olduğunu söyledi.

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "Dün gece 12.00 civarında hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu." diye konuştu.

Vedat Kaya, 29 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.