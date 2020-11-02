Güney'de 197 yeni vaka bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 812 test sonucunda, 37'i aynı yaşlılar evinden, toplam 197 vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki kişi de sözkonusu yaşlılar evinde kalıyordu.

Referans hastanesine geçtiğimiz günlerde kaldırılan 91 yaşındaki kişinin, aynı huzurevinde ölen ikinci kişi olduğuna dikkat çekildi.

Toplam vaka sayısı ise 4 bin 760’a yükseldi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: