Güney'de 197 yeni vaka bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 812 test sonucunda, 37'i aynı yaşlılar evinden, toplam 197 vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün hayatını kaybeden 91 yaşındaki kişi de sözkonusu yaşlılar evinde kalıyordu.
Referans hastanesine geçtiğimiz günlerde kaldırılan 91 yaşındaki kişinin, aynı huzurevinde ölen ikinci kişi olduğuna dikkat çekildi.
Toplam vaka sayısı ise 4 bin 760’a yükseldi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 852 numuneden 103 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 315 numuneden 15'i tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 155 örnekten 12 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.078 örnekten 8'i tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 306 numuneden 24 vaka belirlendi.