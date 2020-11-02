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Temelci Cihangir'de

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Temelci Cihangir'de
Türkiye Üçüncü Lig takımlarından Kütahya Belediyspor'da forma giyen Zihni Temelci, tatil için ülkeye döndü.
Kütahya Belediyspor'da fazla forma şansı bulamayan Zihni Temelci ayağının tozu ile son takımı Cihangiri ziyarete gitti.
Zihni Temelci, Hüseyin Karavezirler başkanlığındaki yönetimin düzenlediği yemeğe katıldı.
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