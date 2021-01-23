Güney'de 129 pozitif vaka, 4 ölüm

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde koronavirüsün aldığı can sayısı 4 artarak 183'e ulaştı, vaka sayısı 30 bine dayandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün 78 ve 87 yaşlarında iki erkek ile 81 ve 89 yaşlarında iki kadın hasta hayatını kaybetti. Koronavirüsün aldığı can sayısı 183'e ulaştı.

Yine bugün yapılan 8 bin 155 testten 129'u pozitif çıktı. Pandeminin başından beri Güney'de test sonucu pozitif çıkanların sayısı 29 bin 887'ye dayandı.

An itibarıyla tedavi gören koronavirüs hastası sayısını 174 olarak açıklayan Bakanlık bunlardan 59'unun durumunun ciddi, 29'unun entübe olduğu bilgisini verdi.