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Fırtına, başkentte esmeye devam etti

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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi karşılaşmayı, her iki devrede bulduğu birer golle 2-1 kazandı

Fırtına, başkentte esmeye devam etti
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Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Son haftalardaki yüksek formunu sürdüren Trabzonspor, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Başkent temsilcisinin tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Piris da Motta attı.
Bu sonuçla Trabzonspor son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Ligdeki 11. yenilgisini alan ev sahibi Gençlerbirliği ise oynadığı karşılaşmalarda puan alamama serisini 4 maça çıkardı.
Trabzonspor oyuncuları galibiyet sonrası, Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün formasını açarak poz verdi.
 
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