Fırtına, başkentte esmeye devam etti

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi karşılaşmayı, her iki devrede bulduğu birer golle 2-1 kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Son haftalardaki yüksek formunu sürdüren Trabzonspor, maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.

Başkent temsilcisinin tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Piris da Motta attı.

Bu sonuçla Trabzonspor son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Ligdeki 11. yenilgisini alan ev sahibi Gençlerbirliği ise oynadığı karşılaşmalarda puan alamama serisini 4 maça çıkardı.

Trabzonspor oyuncuları galibiyet sonrası, Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün formasını açarak poz verdi.

