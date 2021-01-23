Fırtına, başkentte esmeye devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Son haftalardaki yüksek formunu sürdüren Trabzonspor, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Başkent temsilcisinin tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Piris da Motta attı.
Bu sonuçla Trabzonspor son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Ligdeki 11. yenilgisini alan ev sahibi Gençlerbirliği ise oynadığı karşılaşmalarda puan alamama serisini 4 maça çıkardı.
Trabzonspor oyuncuları galibiyet sonrası, Trabzonspor'un 19 Ocak Salı günü İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün formasını açarak poz verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.