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Güney'de 12 yeni vaka daha

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Güney'de 12 yeni vaka daha
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde dün 7 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, bu rakam bugün çift haneli rakamlara çıktı. 
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde 3588 covid-19 testi yapılırken 12 pozitif vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1351 oldu.
Tespit edilen 12 vakanın üç tanesinin pozitif vakaların temaslılarının takibi çercevesinde yapılan testlerde belirlendiği bildirildi.
İki vakanın ise ülkeye gelen yolculara yapılan testler sonucu belirlenirken, gerye kalan 7 kişinin ise ülke genelinde yapılan rastgele testler sonucunda ortaya çıktığı açıklandı.
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