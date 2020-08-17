banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
21 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
28 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
17 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

MTG ilk bombayı patlattı

banner476

MTG ilk bombayı patlattı
Mağusa Türk Gücü ilk transfer bombasını gol makinesi Kossi Evanaye ile patlattı.
Geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nda 26 gol atarak ligin en golcü futbolcuları arasında yer alan Evanaye aldığı çok sayıda transfer teklifine rağmen, tercihini şampiyon MTG’den yana kullandı.
MTG BAşkanı Koral Bozkurt ise imza töreninde Evanaye transferi ile önümüzdeki sezon da şampiyonlukta en iddialı takım olduklarını göstermek istediklerini belirtti.
MTG’nin yeni sezonda da şampiyonluk istediğini, camianın başarıya alıştığını belirten Bozkurt, buna uygun kadro yapılanmasına gidileceğini söyledi.
İç transferde sorun yaşamadıklarını belirten Bozkurt, dış transferde de futbolcuların tercih ettiği bir kulüp olduklarını vurguladı.
Bozkurt, teknik direktör
Ali Oraloğlu’nun raporu doğrultusunda ilk 11’de oynayacak kapasitede futbolcu transferine devam edileceğini ifade etti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.