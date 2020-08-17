MTG ilk bombayı patlattı

Mağusa Türk Gücü ilk transfer bombasını gol makinesi Kossi Evanaye ile patlattı.
Geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nda 26 gol atarak ligin en golcü futbolcuları arasında yer alan Evanaye aldığı çok sayıda transfer teklifine rağmen, tercihini şampiyon MTG’den yana kullandı.
MTG BAşkanı Koral Bozkurt ise imza töreninde Evanaye transferi ile önümüzdeki sezon da şampiyonlukta en iddialı takım olduklarını göstermek istediklerini belirtti.
MTG’nin yeni sezonda da şampiyonluk istediğini, camianın başarıya alıştığını belirten Bozkurt, buna uygun kadro yapılanmasına gidileceğini söyledi.
İç transferde sorun yaşamadıklarını belirten Bozkurt, dış transferde de futbolcuların tercih ettiği bir kulüp olduklarını vurguladı.
Bozkurt, teknik direktör
Ali Oraloğlu’nun raporu doğrultusunda ilk 11’de oynayacak kapasitede futbolcu transferine devam edileceğini ifade etti.
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