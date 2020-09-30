Güney'de 1 Ekim resmigeçit törenine Yunan ve Fransız uçakları da katılacak

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bu yıl 60’ıncı bağımsızlık yıldönümünün kutlanacağı 1 Ekim’de düzenlenecek olan resmigeçit törenine, Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları yanı sıra muhtemelen Fransız uçaklarının da katılacağı haber verildi.

Resmigeçidin pandemi önlemleri dolayısıyla vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşeceğini yazan Politis gazetesi, resmigeçitte yer alacak olanların ise, öngörülen sağlık protokollerini uygulayacaklarını kaydetti.

Yunanistan’ı resmigeçitte Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un temsil edeceğini ve Panayotopulos’a Yunan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un eşlik edeceğini kaydeden gazete, resmigeçit töreninde İtalya Silahlı Kuvvetlerinden Hava Filosu Generali Enzo Vecciarelli ile Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz ve Kara Deniz Bölgesi Komutanı Koramiral Laurent Isnard’ın da yer alacaklarını belirtti.

Yarınki resmigeçitte hali hazırda 30 yıllık olan T-80 modeli Rus tankları ve Rus yapımı saldırı helikopterlerinin de yer alacağı belirtilen haberde, resmigeçide Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Rum Polisinin sahip olduğu İtalyan Agusta Westland arama kurtarma helikopterleri ile Gazel isimli Fransız helikopterlerinin de katılacağı ifade edildi.

Resmigeçitte Sırp yapımı “155 mm’lik Nora B-52” silah sistemleri ve Slovak yapımı Zuzana’lar yanı sıra Exocet isimli Fransız füzeleri aynı zamanda TOR ve BUK isimli kısa ve orta menzilli Rus uçaksavar sistemleri de sergilenecek.