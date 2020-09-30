Yabancıların Güney Kıbrıs'a yatırımları dudak uçuklattı

Rum Maliye Bakanlığı’nın, Eylül 2020’de güncellenen “Kıbrıs Yatırım Programı”nın, ekonomiye yönelik etkisini ele aldığı incelemeye dayanarak, Güney Kıbrıs’a yapılan Haziran 2013-Aralık 2019 dönemindeki yatırım miktarının 9,7 milyar Euro olduğu bildirildi

“Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığı alan 2 bin 855 yabancının, Haziran 2013-Aralık 2019 döneminde yaptıkları toplam yatırım miktarının 9.7 milyar Euro olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nın, Eylül 2020’de güncellenen “Kıbrıs Yatırım Programı”nın, ekonomiye yönelik etkisini ele aldığı incelemeye dayanarak, Güney Kıbrıs’a yapılan Haziran 2013-Aralık 2019 dönemindeki yatırım miktarının 9,7 milyar Euro olduğunu yazdı.

Toplam yatırımdan 6.4 milyar Euro değerindeki kısmın ise taşınmaz mala yatırıldığını yazan gazete, taşınmaz mallara yapılan yatırımın, toplam yatırımın yüzde 60’ını teşkil ettiğini de belirtti.

Taşınmaz mallardan sonra, 1,2 milyar Euro değerindeki miktarın ise Güney Kıbrıs’taki başka işletmelere yatırıldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’taki bankalara 713.3 milyon Euro mevduat yatırıldığını, yatırımcıların 579.9 milyon Euro değerinde devlet ve şirket tahvili satın aldığını ve 519.1 milyon Euro değerinde mevduat bozduğunu yazdı.

Habere göre, yatırımcılar, ekonominin diğer üretken sektörlerine de 143.6 milyon Euroluk yatırım yaptı. Yatırımcılar ayrıca başka sektörlere 59.4 milyon Euro, hisselere ise 7.9 milyon Euro yatırımda bulundular.