Güney adım adım açılıyor

Güney Kıbrıs’ta Mart ayından itibaren bazı Covid-19 tedbirlerinin kaldırılacağı açıklandı.
Politis gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun önceki gün düzenlenen basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ın Covid-19 tedbirleri için planladığı kademeli hafifletme çerçevesinde, mart ayı itibarıyla geçerli olacak yeni koşulları açıkladığını yazdı. Buna göre 1 Mart itibarıyla;
1- Devlet okulları, özel okullar ve teknik okulların lise bölümlerindeki birinci ve ikinci sınıflarda 1 Mart’tan itibaren yeniden yüz yüze eğitim başlayacak.
2- Konservatuarlar, dershaneler, eğitim merkezleri ve diğer akşam faaliyetleri, en fazla iki kişi olacak şekilde (bir eğitmen, bir öğrenci) yeniden açılıyor.
3- Sanat galerileri sağlık protokollerinin uygulanması koşuluyla açılıyor.
4- Spor salonları, dans okulları, yüzme havuzları ve diğer kapalı salonlar Rum Atletizm Federasyonu’nun yayınlayacağı protokoller ve sağlık yönergeleri doğrultusunda yeniden faaliyete geçiyor.
5- Huzurevleri, Rum Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği protokoller çerçevesinde yeniden ziyarete açılıyor.
6- Bazı spor dallarında toplu antrenman ve maç yapılmasına izin veriliyor.
7- Doğa yürüyüşleri için yasak kaldırılıyor.
8- Gıda dışındaki ürünlerin satışı için pazar kurulmasına izin veriliyor.
Gazete, ortaokul öğrencilerinin de 8 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime geçeceğini; lokantaların ise 16 Mart’ta faaliyete başlayacağını kaydetti.
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