Şoförler eyleme gidiyor

Pandemi nedeniyle aylardır iş yapamayan Toplu Taşımacılar Birliği, hükümetten destek görmedikleri gerekçesiyle 2 Mart Salı günü eylem yapma kararı aldı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, 2 Mart Salı günü eylem yapma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

Bizler KTTTB Derneği olarak bu güne kadar hükümetten yapmış olduğumuz talebler tüm toplu taşıma işini icra eden meslektaşlarımız içindir.

Mart 2020’den itibaren çalışmadığımız halde seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücretleri, yıllık vergi ücreti, çalışanlarımızın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerini hükümet olarak bizden talep ettiniz . Bir kısım işletmelerimiz ödeyebildi, büyük bir kısmı işletmelerimiz maalesef ödeyemedi . Ödeyebilen meslektaşlarımız için önümüzdeki yıl muafiyet, ödeyemeyenler için de mart 2020’den itibaren muaf sayılmasını talep ettik . Mart ayından itibaren hiçbir gelir elde edemeyen turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talep ettik. Milli Eğitim Bakanlığı’na öğrenci taşımacılığı yapan işletmecilerimiz okullarımızın kapanmak zorunda kaldığından dolayı gelir elde edemedi. Bu vesile ile her ne kadar da sözleşmelerimizde var olan günlüğümüzün tamamı hakkımız olsa bile, geçen yıl ki günlük sözleşme tutarının yarısını öğrenci taşımacılığı yapan meslektaşlarımızın hayatını idame edebilmesi adına talep ettik. Çalışanlarımıza bin 500 TL destek talep etmemize rağmen ekim ayından itibaren hiç bir destek alamadık. Risk gurubunda olan sektör çalışanlarına hemen aşılanma yapılmasını acilen istedik. Pandemi taşımacılığında, Maliye Bakanlığı’ndan tüm taşımacılığın ortaya konularak adaletli olarak dağıtım yapılmasını, turizm taşımacılarının rezervasyonlu yolcu alımı için gerek Güney Havaalanı, gerekse Ercan Havaalanından yolcu alınabilmesi için gerekli açılımının yapılmasını talep ettik. Fakat ne yazık ki bu taleplerimize hükümet hiçbir cevap vermedi. Bu pandemi döneminde insan sağlığını riske atmamak için, özellikle eylem yapmak derdinde olmadığımızı tüm kamuoyuna bildiririz . Ama artık bıçak kemiğe dayandı, evimizin mutfak masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş olmamızdan dolayı, sektörümüze gerekli ilginin verilmemesinden sesimizi hükumet edenlere duyurmak için 02.03.2021 tarihinde eylem kararı almak zorunda kaldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz. Can sağlığımızı dahi hiçe sayabilecek duruma bizi getirenleri şiddetle kınadığımızı

tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

