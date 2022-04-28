banner762
banner815
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
29 0
Lefkoşa ralliye doyacak
Lefkoşa ralliye doyacak
22 0
 
98 0
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
223 0
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
8 0
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
47 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
9 0
banner797
banner794

Gizemli virüsün Kıbrıs’ta da görülmesi an meselesi

banner476

Küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekildi

banner825
Gizemli virüsün Kıbrıs’ta da görülmesi an meselesi
 
İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm… Yeni Tür Hastalık Çocukları Vurdu-Kıbrıs’ta da Görülmesi An Meselesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, gizemli hepatit virüsünün şu ana kadar dünya genelinde 190 çocukta görüldüğünü ve tüm dünyanın virüse karşı alarmda olduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı ve doktorların da teyakkuzda olduğunu kaydederken, virüsün her an burada da görülebileceğini; ancak paniğe gerek olmadığını, çünkü şu ana kadarki verilerin, virüsün çoğunlukla asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatılabileceğini gösterdiğini söylediklerini belirtti.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.