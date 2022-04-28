Gizemli virüsün Kıbrıs’ta da görülmesi an meselesi

Küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekildi



İlk olarak İngiltere’de görülen, daha sonra 11 ülkeye yayılan ve küresel salgın endişesine sebep olan gizemli hepatit virüsünün “Kıbrıs’ta da görülmesinin an meselesi olduğu” bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Yeni Hepatit Nedeniyle Alarm… Yeni Tür Hastalık Çocukları Vurdu-Kıbrıs’ta da Görülmesi An Meselesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, gizemli hepatit virüsünün şu ana kadar dünya genelinde 190 çocukta görüldüğünü ve tüm dünyanın virüse karşı alarmda olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki Sağlık Bakanlığı ve doktorların da teyakkuzda olduğunu kaydederken, virüsün her an burada da görülebileceğini; ancak paniğe gerek olmadığını, çünkü şu ana kadarki verilerin, virüsün çoğunlukla asemptomatik veya hafif semptomlarla atlatılabileceğini gösterdiğini söylediklerini belirtti.



