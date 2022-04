Bir Kadını Seksi Gösteren 10 şey

Kim ne kadar bastırmak isterse istesin kadın olmak özünde seksi olmaktır zaten. Fazla zorlamaya gerek yok. Ama önemli olan kadının kendini kasmadan, metalaştırmadan, kendi isteği ve özgüveniyle seksi görünmesidir.Seksi olmak için genetik olarak şanslı olmanıza, manken vücuduna sahip olmanıza ya da iç çamaşırlarınızla dolaşmanıza gerek yok.

Seksilik bazen bir bakışta, bazen bir gülüşte veya harekette geçerli olabilir. Her erkek farklı şeyleri de seksi bulabilir. Ama üniversal olarak erkeklerin seksi bulduğu şeylerde bellidir. İşte size bunlardan bazıları...

Dekolte



Dekolte konusu önemli ve tehlikeli. Biraz dekolte göstermekten kimseye zarar gelmez. Ancak bunu asil bir şekilde yapmazsanız ucuz görünmek de kaçınılmazdır. Eğer bir Victoria’s Secret mankeni değilseniz ve bir Victoria’s Secret defilesine katılmayacaksanız aynı anda birden fazla dekolte vermeyin. Vücudunuz ne kadar iyi olursa olsun dekolte vermenin de bir adabı var. Her zaman dediğim gibi vücudunuzu tanıyın. Göğüsleriniz mi, göbeğiniz mi, sırtınız mı yoksa bacaklarınız mı güzel? Hangisine güveniyorsanız ona iltifat eden bir kıyafet seçin. Asla modaya ya da klişelere uygun giyinmek için vücudunuzu zorlamayın. Erkekler meme sever diye yeteri kadar seksi olmayan memelerinizi açmanın bir anlamı yok. Önemli olan sizi neyin seksi gösterdiği ve hissettirdiğidir.







Gizli Dekolte



Bazen de hiç dekolte vermemek fazla dekolte vermekten daha seksidir. Örneğin her yeri açık mini minnacık bir gecelik yerine kalçalarınızın tüm hatlarını belli eden ama hiçbir yerinizi göstermeyen saten bir pijama daha seksi olabilir. Bu karşınızdaki erkeğe hayal etme ve bu hayalden etkilenme şansı tanır. Yani seksi olan bölgenizin orada olduğunu hissettiren ama onları göstermeyen kıyafetler de oldukça seksidir...









Topuklu ayakkabılar



Klişe milişe yapacak bir şey yok! Topuklu ayakkabı dediğiniz şey seksidir! Üstelik ne kadar rahatsız edici o kadar seksi demek mümkün. Tabii seksi olacağım derken rezil olmak da öyle! En seksi ayakkabı sizin ayağınıza yakışandır! Ayaklarınızı tanıyın. Güzellerse eyvallah! Ancak kemikli ve bakımsızlarsa onları hiçbir ayakkabı kurtaramaz. Hatta unutmayın bazı erkeklere seksi gelen ayakkabı değil ayağın da ta kendisidir. O yüzden pedikürünüze önem verin. Topuklarınızı nemlendirin. Ayak ojelerinizin asla yarım olmamasına özen gösterin. Doğru seçilmiş bir topuklu ayakkabı hem ayaklarınızı, hem bacaklarınızı hem de poponuzu daha seksi gösterecektir.



Kıvrımlı hatlar her zaman seksidir. İnanmıyorsanız Marilyn Monroe’nin fotoğraflarına bir bakın. Ya da yenilerden örnek istiyorsanız Scarlett Johansson ya da Eva Mendes gibi isimleri de inceleyebilirsiniz. O yüzden kıvrımlarınızdan utanmayın. Aksine onlara iyi davranın. Hatalarınızı ortaya çıkaracak kıyafetler seçin. Bel kıvrımınızı ya da kalçalarınızı saklamayın.Kendini beğenmişlik derecesine varmayan özgüven her zaman çok seksidir. Kimseye üstünlük taslamadan kendinizi olduğunuz gibi sevip takdir ederek bile seksi olabilirsiniz. Burada dolma gibi bacaklarınıza sımsıkı taytları geçirmekten bahsetmiyorum. Ya da yağ bağlamış göbeğinizi açarak ortalarda dolanmaktan da değil. Ne yaparsanız yapın vücudunuza göre giyinin. Ama ne giyerseniz giyin onu da sahiplenin. Saçınızı toplamanızdan kafanızı yana yatırmanıza kadar her hareketiniz kendinizden emin olsun. Hafif utangaç bakışlar atsanız bile güzel ve seksi olduğunuza önce kendiniz inanın. O enerji zaten bulaşıcı olacaktır.“Göster ama elletme” felsefesini benimsemek her zaman iyidir. Tabi bu devirde “elletme” kelimesinin yerini başka anlamlar almıştır ama olsun. Siz siz olun kolay kadın olmayın. Öyle ilk günden öpüşmeyin, sevişmeyin filan demiyorum. İlişkinizde neyin ne zaman yapılması gerektiğini en iyi siz bilir ve hissedersiniz. Bunun yeri ve zamanı olmaz. Ama her istenildiğinde el altında olmak yerine, yeri geldiğinde ve yeteri kadar “elde edilmesi zor”u oynamak da seksidir. Bu karşınızdaki kişiyi çıldırta da bilir daha çok istemesini sağlaya da bilir. Kadınlığınızı kullanın!Eforsuz ama kusursuz görünürken daha seksisiniz. Örneğin spordan ya da soğuktan yanaklarınız hafif kızarmışken, saçlarınız rastgele bir kalem ile ensenizde topluyken, elbisenizin üzerine bol bir kazak geçirmişken... Tüm bu anlarda daha seksi görünebilirsiniz. Tabii eğer bakımlıysanız. Yani dip boyanız uzamamışsa, bacaklarınızdan kıllar fışkırmıyorsa, elleriniz ve ayaklarınız bakımlıysa, kaşlarınız ve bıyıklarınız alınmışsa. Aksi takdirde en doğal haliniz en büyük kabusunuz olur. Ancak yeterince bakımlıysanız sabah makyajsız ve masun bile uyansanız seksi görünmeyi başarabilirsiniz...Bir erkeğin iç çamaşırlarınızın seksi olduğunu anlaması için illa sizi soyması gerekmez. Sadece kıyafetinize bakarak bile nasıl çamaşırlar seçtiğinizi anlayabilir. Bu yüzden çilekli sutyenlerden ve Mickey Mouse’lu külotlardan kurtulma vakti artık geldi. Şirinlik seksi değildir. Anneanne sutyenlerini ve korseli külotları da unutun. Siz giydiklerinizle kendinizi ne kadar seksi hissederseniz giydikleriniz de o kadar seksi görünür. Ayrıca etekleriniz de pantolonlarınız da nasıl bir külot giydiğinizi belli ediyor unutmayın. Omzu düşen tişörtünüzden görünen sutyenin askıları bile sizi ele veriyor. O yüzden her zaman hazırlıklı olun. O gün kimseyle buluşmayı düşünmeseniz bile siz yine de seksi çamaşırlarınızı giyin!Biraz diş macunu ya da diş hekimi reklamı gibi olacak ama kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız gülümsemenize güvenmelisiniz. Bir kadının gülüşü en kuvvetli silahlarından biridir. İçten bir gülüşün yerini hiçbir şey tutamaz. Siz ister dudağınızı hafif ısırarak utangaç bir gülüş sergileyin, isterseniz de ağız dolusu bir kahkaha patlatın, gerçekten içtenseniz bu karşı tarafı fazlasıyla etkileyecektir. Ayrıca kendinden emin bir gülüş hem davetkar, hem özgüvenli hem de son derece seksidir...Geğirerek adınızı söylemeniz ya da istiklal marşını okumanız onu güldürmüş olabilir ama inanın bu davranışınız sizi yatağa atmayı istemesini sağlamaz. Bir ısırışta koca bir hamburger ağzınıza sokabildiğinizi göstermek arkadaşlarınızın hayranlığını kazanmanızı sağlasa da akşamları yatağınızı ısıtmaz! Eğer seksi görünmek istiyorsanız kadınsı yanlarınızı ortaya çıkarın, erkeksileri değil! Yemek yerken sürekli değil ama sadece bir lokmayı zarif ama seksi bir şekilde ağzınıza götürün mesela. Dondurma yiyorsunuz ve seksi olmak istiyorsunuz diye dondurmayla sevişmeyin. Bir hanımefendi gibi yiyin dondurmanızı ama sonlara doğru bir yerde, o size bakarken masumane bir hareketle seksi görünün. Hiçbir şeyi zorlamayın. Abartmayın. Kadın olmak size ihtiyacınız olan tüm silahları otomatik olarak sunacak zaten...