Gazze’ye insani yardım koridoru için önümüzdeki 24 saat “kritik”

Gazze’ye ilk insani yardım malzemelerini götürecek olan “World Central Kitchen” Örgütü’ne ait “Open Arms” adlı geminin, Gazze’ye gitmek için hazır olduğu bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin insani yardım koridorunun hayata geçirilmesi için sistematik şekilde çalıştığını ve bu çalışmanın sonuç verdiğini görmekten dolayı duyduğu memnuniyetle birlikte, gemideki malzemelerin Gazze’ye teslim edildiğini görmek için beklemede olduğunu yazdı.

Gazete, önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, gelişmeleri yakından izlediğini kaydederken, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın yetki alanının, 12 deniz milinin bittiği noktada sona erdiğini ve bundan sonrasının, Güney Kıbrıs’tan çok daha güçlü olan uluslararası faktörlere bağlı olacağını belirtti.

“Open Arms” gemisine, aralarında çeşitli gıdaların da bulunduğu yaklaşık 150 ton insani yardım malzemesi yüklendiğini yazan gazete, geminin yola çıkmasından 2 gün sonra Gazze’ye varmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de dün, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın insani yardım koridoru için inisiyatif üstlenmesinin, ülkeyi odak noktası haline getirdiğini ve düşledikleri “Kıbrıs"ın, uluslararası alanda güvenilir ortak ve istikrar kapısı addedilen, çağdaş bir Avrupa ülkesi olduğunu söylediğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, yardım gemisinin dün akşam Larnaka Limanı’ndan hareket etmesinin beklendiğini, ancak önce İsrail’den onay gerektiğini bildirdi.

Haberde, geminin hareket saatinin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığı kaydedildi.

