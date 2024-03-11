Bu gidişle hastalar ilaç da alamayacak

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün hayat pahallığının arttığına dikkat çekerek her şeye zam yapılmasından dolayı vatandaşın perişan olduğunu ancak özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşın hasta oldukları zaman ilaç bile alamayacağını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Fotoğrafta görülen ilacın daha bir ay önce 81 TL iken geçtiğimiz gün gittiği eczaneden ayni ilacı 140 TL’ye aldığını belirten vatandaşlarımız bir ay içinde yüzde yüz zamlanan ilaçlar nedeniyle eczaneye dahi gitmekten korkar olduklarını söylediler.

Türkiye’de ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 50 zam geldiğini daha önce duyduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Ancak bizim ülkemizde bu fiyatlara yüzde 50 daha ekleyerek satmak herhalde yeni bir gelenek oldu” dediler.

Bu fiyatların denetleyen olup olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.

