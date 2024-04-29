Gazze’ye insani yardım için yola çıkıldı

İngiltere'ye ait çıkartma gemisinin, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için Gazze kıyılarına yüzer platform kurma çabası için Güney Kıbrıs’tan yola çıktığı, insani yardım yüklü geminin de Larnaka'dan demir aldığı bildirildi

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait “RFA Cardigan Bay" isimli çıkartma gemisinin, Gazze’ye insani yardımın daha hızlı ulaştırılması için Gazze kıyılarına geçici yüzer platform kurma çabasına destek vermek üzere Güney Kıbrıs’tan yola çıktığı, insani yardım yüklü "Jennifer" isimli geminin de cuma gecesi Larnaka Limanı’ndan demir aldığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Alithia, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya dayanarak, Gazze kıyılarında geçici yüzer platform kurulmasına ABD ordusu tarafından başlandığını, Güney Kıbrıs’tan yolan çıkan RFA Cardigan Bay çıkartma gemisinin bu çalışmalara destek vereceğini aktardı.

Gazete “Jennifer” isimli geminin de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan (BAE) insani yardım yüküyle Gazze’ye gitmek üzere cuma gecesi Larnaka Limanı’ndan demir aldığını yazdı.

