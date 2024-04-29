Great Sea Interconnector, 2029'dan önce mümkün değil

İsrail’den elektriği deniz altından döşenecek kablolarla önce Güney Kıbrıs, ardından da Yunanistan’a götürülmesini öngören “Great Sea Interconnector” projesinin 2029 yılından önce faaliyete geçmesinin beklenmediği açıklandı

İsrail’de üretilecek elektriğin deniz altından döşenecek kablolarla önce Güney Kıbrıs, ardından da Yunanistan’ın Girit adasına götürülmesini öngören “Great Sea Interconnector” projesi New York’ta gerçekleştirilen bir seminerde gündeme geldi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun cuma günü ABD’nin New York kentinde “Economist” tarafından düzenlenen “5’inci Doğu Akdeniz İş Forumu” toplantısına katıldığını, ayrıca toplantı çerçevesinde ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Geoffrey Pyatt’la da görüştüğünü yazdı.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu ve ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Pyatt’ın söz konusu forumda yaptıkları konuşmalarda, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan deniz altı elektrik kablosu projesi olan “Great Sea Interconnector” projesinin önemine dikkat çektiklerini yazdı.

Gazete, ABD Enerji Bakanlığı Müsteşarı Pyatt’ın söz konusu forumda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması açısından Akdeniz bölgesinin büyük önem taşıdığını söylediğini aktardı.

Pyatt, Avrupa’nın, Rus doğal gazından bağımsız hale gelmenin yollarını bulması gerektiğini belirterek “Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının kullanımı konusunda çok fazla şey işittim ve bunların artık gerçekleşmesinin vakti gelmiştir” şeklinde konuştu.

Pyatt konuşmasında şunları söyledi: “Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs gibi bölgede önemli rol üstlenen ülkeler gibi Türkiye de, enerjinin çatışmalara değil işbirliklerine giden bir yol olacağı şeklindeki düşüncemizi güçlendiriyor. 2020 yılında Yunanistan’da olanları ve Türkiye’nin sondaj faaliyetleriyle yaşananları hatırlıyorum. Türkiye’nin sondaj çabalarıyla yaşananları bir daha görmek istemiyoruz”.

Gazete, “Great Sea Interconnector” projesinin 2029 yılından önce faaliyete geçmesinin ise beklenmediğini, bu yüzden de projeye ilişkin “Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın” yenilenmesinin gerektiğini yazdı.

