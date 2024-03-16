Gazze’ye ikinci gemi hazır

Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye gönderilen ve denizden yardım taşıyan gemi Gazze'ye ulaştı. 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak olan ikinci gemi de Larnaka Limanı’ndan yola çıkmaya hazır





Gazze’ye yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak olan “Jennifer” adlı ikinci geminin de, Larnaka Limanı’ndan yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Gazze’ye yaklaşık 200 ton insani yardım malzemesi götürmek için Larnaka Limanı’ndan yola çıkan “World Central Kitchen” adlı örgüte ait “Open Arms” isimli geminin ise Gazze’ye yapılan geçici yüzer platforma demirlemeye hazır olduğunu yazdı.

Gazete, ikinci geminin yola çıkmasının beklendiğini ve 80 metre uzunluğundaki geminin, “Gine-Bissau” bandıralı olduğunu ve Rodos’tan geldiğini kaydetti.

Gemiye yüklenecek insani yardım malzemelerinin uçakla Larnaka Havalimanı'na getirildiğini ve oradan da Larnaka Limanı’na taşındığını yazan gazete, malzemeler arasında şeker, un, makarna, konserveler ve süt bulunduğunu belirtti.

Haberde, gemiye İsrail’deki uzman personel tarafından idare edilen bir tarayıcı yerleştirildiği ifade edildi.

Gazete, yola çıkması beklenen geminin yaklaşık 36 saat içerisinde Gazze’ye varacağını ve burada, “Open Arms” gemisindeki malzemeler boşaltılana kadar bekleyeceğini yazdı.



Güney Kıbrıs'tan iki gün süren yolculuğun ardından Gazze'ye gönderilen ilk denizden yardımı taşıyan "Open Arms" gemisi Gazze Şeridi'ne ulaştı. Geminin Gazze kıyısından görülebildiği ve yardımın ulaştırılmasının beklendiği belirtildi. Gazze'ye denizden yardım ulaştırılmasına ilk kez izin verilmesiyle birlikte 200 ton gıda malzemesiyle yüklü gemi salı günü Kıbrıs'tan yola çıkmıştı. İsrail 'in yardımı limanda reddedip reddetmeyeceği ve kıtlığın eşiğindeki bölgede yemeklerin güvenli bir şekilde nasıl dağıtılacağı da dahil olmak üzere lojistik ayrıntıların çoğu hala belirsizliğini koruyor.Gazze’ye yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak olan “Jennifer” adlı ikinci geminin de, Larnaka Limanı’ndan yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi.Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Gazze’ye yaklaşık 200 ton insani yardım malzemesi götürmek için Larnaka Limanı’ndan yola çıkan “World Central Kitchen” adlı örgüte ait “Open Arms” isimli geminin ise Gazze’ye yapılan geçici yüzer platforma demirlemeye hazır olduğunu yazdı.Gazete, ikinci geminin yola çıkmasının beklendiğini ve 80 metre uzunluğundaki geminin, “Gine-Bissau” bandıralı olduğunu ve Rodos’tan geldiğini kaydetti.Gemiye yüklenecek insani yardım malzemelerinin uçakla Larnaka Havalimanı'na getirildiğini ve oradan da Larnaka Limanı’na taşındığını yazan gazete, malzemeler arasında şeker, un, makarna, konserveler ve süt bulunduğunu belirtti.Haberde, gemiye İsrail’deki uzman personel tarafından idare edilen bir tarayıcı yerleştirildiği ifade edildi.Gazete, yola çıkması beklenen geminin yaklaşık 36 saat içerisinde Gazze’ye varacağını ve burada, “Open Arms” gemisindeki malzemeler boşaltılana kadar bekleyeceğini yazdı.