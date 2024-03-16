Rusya, Odesa'yı füzeyle vurdu: 14 ölü

Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz liman kenti Odesa'ya yönelik düzenlenen Rus füze saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin arasında bir sağlık görevlisi ve bir kurtarma görevlisinin de olduğu açıklandı.
Bölge valisi Oleg Kiper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, ilk patlamanın ardından yardıma gelen bir sağlık görevlisi ve bir Devlet Acil Servis çalışanı Rus füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti" dedi.
Vali Kiper, aralarında 7 acil durum servisi çalışanının da bulunduğu 46 kişinin ise yaralandığını belirtti.
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