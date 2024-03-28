Fransız savaş gemisi Larnaka’da

Fransız Deniz Kuvvetleri’ne ait firkateyn, Larnaka Limanı’na demirledi

Fransız Deniz Kuvvetleri’ne ait La Fayette sınıfı Courbet (F-712) firkateyni, Larnaka Limanı’na demirledi.

Rum radyosu, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ile bugün “Courbet” firkateyninde bir araya geldiğini bildirdi.

Fransız Büyükelçiliği resmi X platformundaki paylaşımına dayandırılan habere göre Palmas, Coubert firkateynine davet üzerine gitti. Rum Savunma Bakanı ile Fransız Büyükelçi ülkelerinin, AB’nin savunma alanındaki inisiyatiflerindeki iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulundu

Büyükelçilik paylaşımında “Ülkelerimiz bölgesel ve uluslararası stratejik konularda önemli ortaklardır.” ifadesi kullanıldı.

