banner913
banner932
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
10 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
18 0
 
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
9 0
25 yıllık hasret bitecek
25 yıllık hasret bitecek
51 0
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
19 0
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
177 0
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
Rahvancıoğlu: “Trafikte esas sorun toplu taşıma sisteminin olmaması”
17 0
banner1012

Estonya Cumhurbaşkanı Güney'de

banner1020

banner974
Estonya Cumhurbaşkanı Güney'de
banner971
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’a geldi.
Önceki gün adaya gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, dün
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında baş başa görüşme gerçekleştirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.