Estonya Cumhurbaşkanı Güney'de

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’a geldi.
Önceki gün adaya gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, dün
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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