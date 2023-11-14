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Fransa ile Güney Kıbrıs’tan ortak tatbikat

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Fransa ile Güney Kıbrıs’tan ortak tatbikat
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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransa Silahlı Kuvvetleri, 9-10 Kasım tarihlerinde, iki ülke arasındaki savunma iş birliği programı çerçevesinde tatbikat yaptı.
Alithia gazetesi, tatbikata RMMO’dan GAZELLE helikopteri ile üç kıyı devriye gemisinin, Fransa Silahlı Kuvvetleri’nden de NH90 nakliye helikopterleri ile “LHD TONNERE” amfibi operasyon gemisinin katıldığını yazdı.
Gazete, tatbikatın hedefinin, iki tarafın personelinin amfibi operasyonlar çerçevesinde eğitilmesi olduğunu ve tatbikatta havadan indirme ile denizden çıkartmanın canlandırıldığını kaydetti.
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