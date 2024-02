“Fırsat değerlendirilmeli”

BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Kıbrıs konusunda taraflara verilen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinden söz etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görüşmede Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirtti.

Yerapetridis, Kıbrıs sorunu konusunda taraflara verilen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinden söz ederken BM Güvenlik Konseyi’nin iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarına bağlı kalmayı da sürdürdüklerini ifade etti.

Yerapetridis ayrıca Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelere sahip olmak için Yunanistan’ın her türlü olanağı tüketeceğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in ABD ziyareti öncesinde ve sonrasında Atina ile temas halinde olduklarını belirtti.

Yunan hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını desteklemekle kalmadığını aynı zamanda kendilerinin memnuniyetle karşıladığı, başrol bir rol üstlendiğini ifade eden Hristodulidis, iki ülke arasında her zaman var olan mutlak koordinasyondan da bahsetti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’a gelişini, Mart ayının ikinci on günü içerisinde beklediklerini kaydederek üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve zemininde, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının da yaratılması temennisinde bulundu.